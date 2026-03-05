Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Ким Чен Ын: КНДР будет строить по два эсминца в год

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 07:20
    Ким Чен Ын: КНДР будет строить по два эсминца в год

    КНДР будет строить по два эсминца в год и продолжать работу по оснащению национальных ВМС ядерным оружием.

    Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе посещения верфи в прибрежном городе Нампхо.

    Отмечается, что там он ознакомился с ходом испытаний нового эскадренного миноносца "Чвэ Рён" в преддверии его принятия на вооружение.

    "Нам следует ежегодно строить по два надводных корабля такого же или более высокого класса в период нового пятилетнего плана (2026-2030)", - отметил Ким Чен Ын, указав, что испытания "Чвэ Рён" идут успешно.

    Глава северокорейского государства подчеркнул, что у КНДР имеется достаточный кадровый и промышленный потенциал для этого. "Подводные и надводные наступательные силы наших ВМС будут резко нарастать. Ядерное вооружение ВМС осуществляется удовлетворительно", - сказал он. Верховный главнокомандующий добавил, что это необходимо "исключительно для обороны". "Если есть силы, опасающиеся такого укрепления нашей обороноспособности, то это означает, что они - наш враг", - указал он.

    Ким Чен Ын поднялся на борт эсминца, ознакомился с ходом подготовки моряков, техническими параметрами корабля и его оперативными способностями. Он также наблюдал за испытательным запуском с борта корабля стратегических крылатых ракет "море-поверхность" и выразил удовлетворение тем, что команда "безупречно отработала способность к стратегической атаке".

    КНДР Ким Чен Ын эсминец
    Şimali Koreya ildə iki esmines istehsal edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    07:44

    Китай резко увеличил военные расходы

    Другие страны
    07:38

    Крис Райт: Конфликт с Ираном окажет временное влияние на энергетику

    Другие страны
    07:20

    Ким Чен Ын: КНДР будет строить по два эсминца в год

    Другие страны
    07:02

    Мать гази: Я никогда не теряла веру в то, что вернусь в Агдам

    Внутренняя политика
    07:00

    В Финляндии обсуждают отмену запрета на транзит ядерного оружия

    Другие
    06:47

    Житель Агдама: Слава Богу, нам довелось увидеть те земли

    Внутренняя политика
    06:42

    Китай планирует в этом году дефицит государственного бюджета на уровне около 4% ВВП

    Другие страны
    06:35
    Фото

    В город Агдам переселились еще 90 семей

    Внутренняя политика
    06:31

    СМИ оценили, сколько США стоит один сбитый иранский дрон

    Другие
    Лента новостей