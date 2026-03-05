Ким Чен Ын: КНДР будет строить по два эсминца в год

КНДР будет строить по два эсминца в год и продолжать работу по оснащению национальных ВМС ядерным оружием.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе посещения верфи в прибрежном городе Нампхо.

Отмечается, что там он ознакомился с ходом испытаний нового эскадренного миноносца "Чвэ Рён" в преддверии его принятия на вооружение.

"Нам следует ежегодно строить по два надводных корабля такого же или более высокого класса в период нового пятилетнего плана (2026-2030)", - отметил Ким Чен Ын, указав, что испытания "Чвэ Рён" идут успешно.

Глава северокорейского государства подчеркнул, что у КНДР имеется достаточный кадровый и промышленный потенциал для этого. "Подводные и надводные наступательные силы наших ВМС будут резко нарастать. Ядерное вооружение ВМС осуществляется удовлетворительно", - сказал он. Верховный главнокомандующий добавил, что это необходимо "исключительно для обороны". "Если есть силы, опасающиеся такого укрепления нашей обороноспособности, то это означает, что они - наш враг", - указал он.

Ким Чен Ын поднялся на борт эсминца, ознакомился с ходом подготовки моряков, техническими параметрами корабля и его оперативными способностями. Он также наблюдал за испытательным запуском с борта корабля стратегических крылатых ракет "море-поверхность" и выразил удовлетворение тем, что команда "безупречно отработала способность к стратегической атаке".