Житель Агдама: Слава Богу, нам довелось увидеть те земли

Слава Богу, нам довелось увидеть те земли.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Абульфат Сулейманов, переезжающий в город Агдам.

"Мы много лет ждали этого дня - мы едем в наш родной Агдам. Когда мы покидали родину, мы верили, что однажды вернемся, и сегодня эта мечта стала реальностью. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, а нашим гази дарует крепкое здоровье. Я желаю здоровья Президенту Ильхаму Алиеву, благодаря которому мы испытываем эту радость сегодня", - отметил житель города Агдам.