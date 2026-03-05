Житель Агдама: Слава Богу, нам довелось увидеть те земли
Внутренняя политика
- 05 марта, 2026
- 06:47
Слава Богу, нам довелось увидеть те земли.
Как сообщает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Абульфат Сулейманов, переезжающий в город Агдам.
"Мы много лет ждали этого дня - мы едем в наш родной Агдам. Когда мы покидали родину, мы верили, что однажды вернемся, и сегодня эта мечта стала реальностью. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, а нашим гази дарует крепкое здоровье. Я желаю здоровья Президенту Ильхаму Алиеву, благодаря которому мы испытываем эту радость сегодня", - отметил житель города Агдам.
Последние новости
07:02
Мать гази: Я никогда не теряла веру в то, что вернусь в АгдамВнутренняя политика
07:00
В Финляндии обсуждают отмену запрета на транзит ядерного оружияДругие
06:47
Житель Агдама: Слава Богу, нам довелось увидеть те землиВнутренняя политика
06:42
Китай планирует в этом году дефицит государственного бюджета на уровне около 4% ВВПДругие страны
06:35
Фото
В город Агдам переселились еще 90 семейВнутренняя политика
06:31
СМИ оценили, сколько США стоит один сбитый иранский дронДругие
05:38
У берегов Кувейта взорвался танкер, зафиксирована утечка нефтиДругие страны
05:22
Ожидается, что рост ВВП Сербии в течение двух лет составит примерно 11,9 %Другие страны
04:36