    Житель Агдама: Слава Богу, нам довелось увидеть те земли

    Внутренняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 06:47
    Слава Богу, нам довелось увидеть те земли.

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец Абульфат Сулейманов, переезжающий в город Агдам.

    "Мы много лет ждали этого дня - мы едем в наш родной Агдам. Когда мы покидали родину, мы верили, что однажды вернемся, и сегодня эта мечта стала реальностью. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, а нашим гази дарует крепкое здоровье. Я желаю здоровья Президенту Ильхаму Алиеву, благодаря которому мы испытываем эту радость сегодня", - отметил житель города Агдам.

    Ağdam şəhərinə qayıdan sakin: Şükür ki, o torpaqları görmək bizə nəsib oldu
