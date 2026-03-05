Крис Райт: Конфликт с Ираном окажет временное влияние на энергетику

Влияние конфликта с Ираном на энергетические рынки будет временным и станет "недорогой ценой", которую стоит заплатить ради военных целей США.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, мировой рынок сейчас чрезвычайно хорошо обеспечен нефтью, ее в мире в изобилии, а американская добыча находится на рекордных уровнях. Поэтому США справятся с этим, "это будет лишь небольшая неровность на дороге", - подчеркнул Крис Райт.

Райт подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива носит временный характер и что ВМС США вскоре начнут сопровождать нефтяные танкеры через этот водный путь, через который обычно проходит около пятой части мирового суточного потребления нефти.

"Мы сделаем это, как только сможем. Сейчас наши военно-морские силы и, конечно, наши вооруженные силы сосредоточены на других задачах - на разоружении иранских властей", - сказал Райт, отвечая на вопрос, обращались ли коммерческие суда за помощью ВМС США.