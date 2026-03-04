Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Планируется эвакуация 200 граждан Азербайджана из Катара через Саудовскую Аравию

    Планируется эвакуация 200 граждан Азербайджана из Катара через Саудовскую Аравию

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 21:45
    Планируется эвакуация 200 граждан Азербайджана из Катара через Саудовскую Аравию

    В настоящее время ведется работа по эвакуации 200 граждан Азербайджана, находящихся в Катаре, специальным авиарейсом.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    Он отметил, что в связи с закрытием воздушного пространства Катара планируется эвакуация граждан Азербайджана через территорию Саудовской Аравии.

    По его словам, в соответствии с предупреждением МИД, для выезда граждан Азербайджана, находящихся на территории Ирана, в зависимости от региона пребывания используются сухопутные границы нашей страны и Турции:

    "До настоящего времени 260 наших граждан пересекли границу Азербайджана. Граждан, находящихся в настоящее время в регионе, просим внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности, соблюдать указания и рекомендации местных органов власти, держаться подальше от мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности".

    Qətərdəki 200 Azərbaycan vətəndaşının Səudiyyə Ərəbistanı ərazisindən təxliyəsi planlaşdırılır
