Пезешкиан: Иран пытался избежать войны с США и Израилем
В регионе
- 04 марта, 2026
- 21:29
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран предпринимал все возможные дипломатические шаги, чтобы избежать военного конфликта с США и Израилем.
Как передает Report, об этом он заявил в соцсети Х.
"Уважаемые главы дружественных и соседних стран, мы пытались с вашей помощью и через дипломатию избежать войны, но военное нападение США и Израиля не оставило нам иного выбора, кроме как защищать себя. Мы уважаем ваш суверенитет и по-прежнему считаем, что стабильность на Ближнем Востоке должна обеспечиваться странами региона", - написал он.
Последние новости
22:05
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 27 человек - ОБНОВЛЕНО-5Внешняя политика
22:03
Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
21:56
Из города Джидда эвакуированы 193 гражданина АзербайджанаВнешняя политика
21:45
Планируется эвакуация 200 граждан Азербайджана из Катара через Саудовскую АравиюВнешняя политика
21:33
Фото
Государственный комитет организовал ифтар в городе КарсРелигия
21:29
Пезешкиан: Иран пытался избежать войны с США и ИзраилемВ регионе
21:18
Великобритания вызвала иранского послаДругие страны
21:14
Президент Турции прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракетыВ регионе
21:14