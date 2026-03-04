Пезешкиан: Иран пытался избежать войны с США и Израилем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран предпринимал все возможные дипломатические шаги, чтобы избежать военного конфликта с США и Израилем.

Как передает Report, об этом он заявил в соцсети Х.

"Уважаемые главы дружественных и соседних стран, мы пытались с вашей помощью и через дипломатию избежать войны, но военное нападение США и Израиля не оставило нам иного выбора, кроме как защищать себя. Мы уважаем ваш суверенитет и по-прежнему считаем, что стабильность на Ближнем Востоке должна обеспечиваться странами региона", - написал он.