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    Суд признал банкротом компанию Тельмана Исмаилова

    Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО Прага-АСТ
    Бизнесмен Тельман Исмаилов

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Прага-АСТ", которой владеет бизнесмен Тельман Исмаилов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Уточняется, что суд открыл в компании конкурсное производство сроком на полгода.

    Ранее СМИ сообщили, что суд арестовал торговый центр в Лас-Вегасе, который принадлежит экс-владельцу Черкизовского рынка бизнесмену Тельману Исмаилову.

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