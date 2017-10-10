Суд признал банкротом компанию Тельмана Исмаилова

Бизнесмен Тельман Исмаилов https://report.az/storage/news/138025a47a6f8c0fa3da1945bbc3d02a/81c64614-7ec4-4e65-804b-50f50689d81b_292.jpg

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Прага-АСТ", которой владеет бизнесмен Тельман Исмаилов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что суд открыл в компании конкурсное производство сроком на полгода.

Ранее СМИ сообщили, что суд арестовал торговый центр в Лас-Вегасе, который принадлежит экс-владельцу Черкизовского рынка бизнесмену Тельману Исмаилову.