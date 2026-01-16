Суд Армении утвердил запрос прокурора по суду над Кочаряном

Суд Армении планирует провести очередное заседание по делу экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, суд удовлетворил прошение прокуратуры продолжить разбирательство по новому обвинению в рамках дела о протестах 1 марта 2008 года.

Заседание запланировано на 1 марта 2026 года.

Напомним, Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. В июле 2018 года его задержали и поместили под арест по обвинению в свержении конституционного строя из-за разгона многотысячной акции протеста 1 марта 2008 года. 13 августа апелляционный суд Армении освободил Кочаряна на том основании, что он как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.

Генпрокуратура в ноябре обжаловала это решение, и 7 декабря 2018 года Апелляционный суд Армении постановил вновь арестовать бывшего президента.