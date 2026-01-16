İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Məhkəmə Köçəryanla bağlı prokurorluğun sorğusunu təsdiqləyib

    Region
    • 16 yanvar, 2026
    • 15:26
    Məhkəmə Köçəryanla bağlı prokurorluğun sorğusunu təsdiqləyib

    Ermənistan məhkəməsi ölkənin sabiq prezidenti Robert Köçəryanın işi üzrə növbəti iclasını keçirməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ermənistan KİV-i bildirib.

    İclas 1 mart 2026-cı ilə planlaşdırılıb.

    Məlumata görə, məhkəmə prokurorluğun 1 mart 2008-ci il etirazları ilə bağlı iş çərçivəsində yeni ittihamla bağlı araşdırmanın davam etdirilməsi ilə əlaqədar müraciətini qəbul edib.

    Xatırladaq ki, R.Köçəryan 1998-ci ildən 2008-ci ilə qədər Ermənistanın Prezidenti olub. 2018-ci ilin iyulunda o, 2008-ci il martın 1-də keçirilən çoxminli etiraz aksiyasının dağıdılmasına görə konstitusiya quruluşunu devirməkdə ittiham edilərək saxlanılıb və həbs edilib. 13 avqust tarixində Ermənistanın Apellyasiya Məhkəməsi Köçəryanı keçmiş dövlət başçısı kimi toxunulmazlığa malik olduğu əsası ilə azadlığa buraxıb.

    Baş Prokurorluq noyabr ayında bu qərarı apelyasiya edib və 7 dekabr 2018-ci il tarixində Ermənistan Apellyasiya Məhkəməsi keçmiş prezidentin yenidən həbs edilməsi barədə qərar verib.

    Суд Армении утвердил запрос прокурора по суду над Кочаряном

    Son xəbərlər

    15:51

    Azərbaycanın U-21 millisi I Liqa klubuna qalib gəlib

    Futbol
    15:47

    Pezeşkian Putinə İranda vəziyyətin normallaşması üzrə atılan addımlar barədə məlumat verib

    Digər ölkələr
    15:43
    Rəy

    Trampa sülh medalının təqdimatı – Maçadodan Nobel Komitəsinin səhvinə düzəliş - ŞƏRH

    Analitika
    15:41

    Hümbət Hüseynov: Qəbiristanlıq yerləri ilə bağlı ödənişlərin tətbiqi məqsədəuyğun deyil

    Sosial müdafiə
    15:35

    Azərbaycanda bu il üçün balıq və digər su bioresurslarının ovuna kvota təsdiqlənib

    ASK
    15:34
    Foto

    Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatında iki kateqoriya üzrə yarışlar yekunlaşıb

    Fərdi
    15:30

    Assosiasiya sədri: Qeyri-yaşayış obyektləri dövlət torpağı kimi qeydiyyata alınır

    Milli Məclis
    15:29
    Foto

    Baş prokuror Şirvanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:26

    Məhkəmə Köçəryanla bağlı prokurorluğun sorğusunu təsdiqləyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti