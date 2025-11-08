Суд Армении отказался заключить экс-министра экономики под стражу

Антикоррупционный суд Армении отказался удовлетворить ходатайство Следственного комитета о заключении под стражу бывшего министра экономики Ваана Керобяна.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в соцсетях.

"Со мной все хорошо. Антикоррупционный суд отклонил ходатайства не только в отношении меня, но и, насколько понимаю, более чем десятка других обвиняемых - по эпизодам, которым свыше десяти лет", - написал Керобян.

Керобян подчеркнул, что не признает выдвинутых против него обвинений.

Ранее сообщалось, что он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам присвоения земельного участка площадью 7,8 гектара в административных границах Еревана и отмывания денег в особо крупных размерах в 2008–2014 годах. Керобян также является фигурантом другого дела - о злоупотреблениях в период его руководства министерством экономики (с ноября 2020 по январь 2024 года). В феврале 2024 года он был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест, а в июне того же года - полностью освобожден.