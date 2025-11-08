Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Суд Армении отказался заключить экс-министра экономики под стражу

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 11:13
    Суд Армении отказался заключить экс-министра экономики под стражу

    Антикоррупционный суд Армении отказался удовлетворить ходатайство Следственного комитета о заключении под стражу бывшего министра экономики Ваана Керобяна.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в соцсетях.

    "Со мной все хорошо. Антикоррупционный суд отклонил ходатайства не только в отношении меня, но и, насколько понимаю, более чем десятка других обвиняемых - по эпизодам, которым свыше десяти лет", - написал Керобян.

    Керобян подчеркнул, что не признает выдвинутых против него обвинений.

    Ранее сообщалось, что он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам присвоения земельного участка площадью 7,8 гектара в административных границах Еревана и отмывания денег в особо крупных размерах в 2008–2014 годах. Керобян также является фигурантом другого дела - о злоупотреблениях в период его руководства министерством экономики (с ноября 2020 по январь 2024 года). В феврале 2024 года он был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест, а в июне того же года - полностью освобожден.

    Армения Ваан Керобян уголовное дело Антикоррупционный суд

    Последние новости

    11:51
    Фото

    В Сумгайыте отметили 5-летие Дня Победы

    Внутренняя политика
    11:47
    Фото

    Жительница Баку: Сегодня мы с радостью и гордостью празднуем победу

    Внутренняя политика
    11:35

    Молодежные организации Азербайджана сделали заявление в связи с 5-й годовщиной Победы

    Внутренняя политика
    11:34

    Посольство Венгрии поздравило Азербайджан с Днем Победы и Днем флага

    Внешняя политика
    11:33

    Баку подтвердил готовность поддерживать ЮНЕСКО в реализации глобальных и региональных инициатив

    Культура
    11:31

    Байрактар: Турция ведет активную работу в сфере добычи редкоземельных элементов

    В регионе
    11:30
    Фото

    Министерство: В Шуше трудоустроены почти 600 жителей

    Социальная защита
    11:23
    Фото

    В Шуше проходит цикл мероприятий "8 ноября – Триумф Победы"

    Внутренняя политика
    11:18
    Видео

    Минобороны Турции: Наши ВВС продемонстрируют братство в небе над Баку всему миру

    Внешняя политика
    Лента новостей