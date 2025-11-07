Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Экс-министр экономики Армении вновь задержан

    В регионе
    • 07 ноября, 2025
    • 13:46
    Экс-министр экономики Армении вновь задержан

    Экс-министр экономики Армении Ваан Керобян вновь задержан.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, его брат Аветик Керобян.

    После обыска в доме его забрали правоохранители. О каком деле идет речь - пока неизвестно.

    Ранее Керобян обратился в ЕСПЧ по вопросу незаконности своего пребывания под домашним арестом в рамках возбужденного против него уголовного дела о хищениях госсредств при реализации программы развития интенсивных садов.

    В начале 2024 года против министра и ряда сотрудников Минэкономики были возбуждены уголовные дела. Их обвиняли в хищении средств при реализации программы развития интенсивных садов, а также в создании препятствий для компаний, участвующих в тендерах. Керобян провел несколько месяцев под домашним арестом, но был освобожден в июне 2024 года.

    Ermənistanın sabiq iqtisadiyyat naziri yenidən saxlanılıb

