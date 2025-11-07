Экс-министр экономики Армении вновь задержан

Экс-министр экономики Армении Ваан Керобян вновь задержан.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, его брат Аветик Керобян.

После обыска в доме его забрали правоохранители. О каком деле идет речь - пока неизвестно.

Ранее Керобян обратился в ЕСПЧ по вопросу незаконности своего пребывания под домашним арестом в рамках возбужденного против него уголовного дела о хищениях госсредств при реализации программы развития интенсивных садов.

В начале 2024 года против министра и ряда сотрудников Минэкономики были возбуждены уголовные дела. Их обвиняли в хищении средств при реализации программы развития интенсивных садов, а также в создании препятствий для компаний, участвующих в тендерах. Керобян провел несколько месяцев под домашним арестом, но был освобожден в июне 2024 года.