    Строительство Кашаганского ГПЗ завершится в декабре 2026 года

    В регионе
    • 07 ноября, 2025
    • 13:39
    Строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Кашагане завершится в декабре 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил председатель правления QazaqGaz Алибек Жамауов.

    Поставки оборудования должны быть завершены в июле 2026 года, а строительно-монтажные работы установки комплексной подготовки газа запланированы на октябрь 2026 года.

    Он также привел данные по экспорту газа за 9 месяцев 2025 года, отметив, что Казахстан отправил 3,9 млрд кубометров газа. Это на 28% превысило прогноз. Объемы реализации газа на внутренний рынок выполнены на 100%, составив 13,6 млрд кубометров.

