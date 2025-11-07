Строительство Кашаганского ГПЗ завершится в декабре 2026 года
- 07 ноября, 2025
- 13:39
Строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Кашагане завершится в декабре 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил председатель правления QazaqGaz Алибек Жамауов.
Поставки оборудования должны быть завершены в июле 2026 года, а строительно-монтажные работы установки комплексной подготовки газа запланированы на октябрь 2026 года.
Он также привел данные по экспорту газа за 9 месяцев 2025 года, отметив, что Казахстан отправил 3,9 млрд кубометров газа. Это на 28% превысило прогноз. Объемы реализации газа на внутренний рынок выполнены на 100%, составив 13,6 млрд кубометров.
