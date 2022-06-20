Стрельба в Армении, есть погибшие и раненые

В Арагацотнской области Армении родственники членов правящей партии «Гражданский договор» выстрелили в молодых людей из-за того, что они бранили премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Арагацотнской области Армении родственники членов правящей партии "Гражданский договор" выстрелили в молодых людей из-за того, что они бранили премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на politik.am, родственники депутата от фракции "Гражданский договор" Матевоса Асатряна и кузен замгубернатора Арагацотнской области от "Гражданского договора" Эдгара Парваняна поссорились с группой молодых людей из Апарана, вследствие чего упомянутые люди (родственники и друзья Матоса и Эдгара) из автомата «Калашников» выстрелили в молодых людей. На данный момент есть две жертвы и раненые. Инцидент произошел в селе Нигаван Апарана.

Ранее news.am сообщал о том, что в Аргацотнской области произошло убийство. В районе 20:30, из медцентра "Апаран" в отдел полиции Апарана поступил сигнал о том, что к ним с телесными повреждениями разной степени, в том числе и с огнестрельными ранениями, были доставлены 7 граждан.

В больнице врачи отметили полицейским и следователям, что двое из раненых скончались, не приходя в сознание, а остальные 5 пострадавших были госпитализированы в медцентры "Армения" и "Астхик".