Китай приветствует продление председательства Азербайджана в СВМДА

Китай высоко оценивает усилия Азербайджана по укреплению СВМДА и приветствует продление председательства страны в организации на новый срок.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

Он поблагодарил Азербайджан как председательствующую сторону за тщательную подготовку и высокий уровень организации саммита.

"За два года председательства Азербайджан продвигал сотрудничество в сферах взаимосвязанности, цифровой экономики, зеленого развития и повышения устойчивости к изменению климата, а также последовательно работал над укреплением СВМДА", - сказал Ван И.

По его словам, Пекин высоко оценивает эту деятельность и поддерживает продолжение председательства Азербайджана.

Глава МИД Китая добавил, что его страна готова и впредь активно поддерживать СВМДА и принимать активное участие в работе организации.