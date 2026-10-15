Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Китай приветствует продление председательства Азербайджана в СВМДА

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 13:54
    Китай приветствует продление председательства Азербайджана в СВМДА

    Китай высоко оценивает усилия Азербайджана по укреплению СВМДА и приветствует продление председательства страны в организации на новый срок.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

    Он поблагодарил Азербайджан как председательствующую сторону за тщательную подготовку и высокий уровень организации саммита.

    "За два года председательства Азербайджан продвигал сотрудничество в сферах взаимосвязанности, цифровой экономики, зеленого развития и повышения устойчивости к изменению климата, а также последовательно работал над укреплением СВМДА", - сказал Ван И.

    По его словам, Пекин высоко оценивает эту деятельность и поддерживает продолжение председательства Азербайджана.

    Глава МИД Китая добавил, что его страна готова и впредь активно поддерживать СВМДА и принимать активное участие в работе организации.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Çin Azərbaycanın AQEM-də sədrliyinin uzadılmasını alqışlayır
    China appreciates Azerbaijan's CICA efforts, welcomes chairmanship extension
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