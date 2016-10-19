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    Страны СНГ проведут антитеррористические учения

    Состав участников учений еще согласовывается

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Государства-участники СНГ проведут в 2017 году в Таджикистане антитеррористические учения.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, учения направлены на отработку взаимодействия подразделений органов безопасности и спецслужб стран Содружества по выявлению и пресечению вербовочной деятельности, ведущейся международными террористическими организациями в социальных сетях.

    Как сообщил руководитель Антитеррористического Центра СНГ Андрей Новиков, место проведения учения выбрано с учетом складывающейся геополитической ситуации и сохраняющимся высоким уровнем террористической угрозы в Центрально-Азиатском регионе.

    По его словам, состав участников учений еще согласовывается.

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