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    Страны ОТГ создадут единую карту и каталог географических названий

    В регионе
    • 08 октября, 2026
    • 18:44
    Страны ОТГ создадут единую карту и каталог географических названий

    Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) договорились о разработке общей карты и единого каталога географических названий.

    Как передает Казахстанское бюро Report, соответствующие договоренности достигнуты в Астане по итогам 3-ей встречи руководителей картографических учреждений стран ОТГ.

    По информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, в мероприятии приняли участие представители профильных ведомств тюркских стран, а также заместитель генерального секретаря ОТГ Нуру Гулиев.

    Одним из главных вопросов встречи стало создание базовой общетюркской карты, которая объединит картографические данные государств организации в едином информационном пространстве. Рабочей группе поручено доработать проект и представить его на следующем заседании.

    Участники также договорились продолжить работу над единым каталогом географических названий, расширить обмен технологиями и опытом в области геодезии, картографии и цифровых пространственных данных.

    Кроме того, предложено рассмотреть возможность создания специального подразделения при Секретариате ОТГ для координации совместных картографических проектов.

    По итогам встречи стороны подписали декларацию, закрепляющую договоренности о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных инициатив.

    Следующая встреча руководителей картографических учреждений ОТГ состоится в 2027 году в Кыргызстане.

    Нуру Гулиев Организация тюркских государств (ОТГ) картография
    TDT ölkələri vahid xəritə və coğrafi adların kataloqunu yaradacaq
    OTS states agree to develop common map and unified catalog of geographical names
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