Страны ОТГ создадут единую карту и каталог географических названий

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) договорились о разработке общей карты и единого каталога географических названий.

Как передает Казахстанское бюро Report, соответствующие договоренности достигнуты в Астане по итогам 3-ей встречи руководителей картографических учреждений стран ОТГ.

По информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, в мероприятии приняли участие представители профильных ведомств тюркских стран, а также заместитель генерального секретаря ОТГ Нуру Гулиев.

Одним из главных вопросов встречи стало создание базовой общетюркской карты, которая объединит картографические данные государств организации в едином информационном пространстве. Рабочей группе поручено доработать проект и представить его на следующем заседании.

Участники также договорились продолжить работу над единым каталогом географических названий, расширить обмен технологиями и опытом в области геодезии, картографии и цифровых пространственных данных.

Кроме того, предложено рассмотреть возможность создания специального подразделения при Секретариате ОТГ для координации совместных картографических проектов.

По итогам встречи стороны подписали декларацию, закрепляющую договоренности о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных инициатив.

Следующая встреча руководителей картографических учреждений ОТГ состоится в 2027 году в Кыргызстане.