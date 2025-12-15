Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 16:42
    Страны ЕС выразили поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном

    Государства-члены Европейского союза выразили поддержку процессу разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе и усилиям, направленным на дальнейшее укрепление мира между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорилось на встрече в рамках формата Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, где участвовал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

    Участники встречи отметили развитие партнерства между Арменией и ЕС, а также обменялись мнениями о предстоящих задачах.

    "В контексте региональных процессов партнеры ЕС также подтвердили поддержку инициативам, направленным на разблокировку коммуникаций и дальнейшее укрепление мира между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.

    Армения Европейский союз Азербайджан Арарат Мирзоян мирный процесс Южный Кавказ
    Aİ ölkələri Bakı və İrəvan arasında sülh prosesinə dəstək ifadə ediblər
    EU countries express support for peace process between Baku and Yerevan

    Лента новостей