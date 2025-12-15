Страны ЕС выразили поддержку мирному процессу между Баку и Ереваном

Государства-члены Европейского союза выразили поддержку процессу разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе и усилиям, направленным на дальнейшее укрепление мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорилось на встрече в рамках формата Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, где участвовал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Участники встречи отметили развитие партнерства между Арменией и ЕС, а также обменялись мнениями о предстоящих задачах.

"В контексте региональных процессов партнеры ЕС также подтвердили поддержку инициативам, направленным на разблокировку коммуникаций и дальнейшее укрепление мира между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.