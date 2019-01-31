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    Сторонники Кочаряна провели акцию протеста перед зданием посольства Германии в Ереване

    © novosti-armeniya

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна провели акцию протеста перед зданием посольства Германии в Ереване, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    1 февраля планируется встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером Германии Ангелой Меркель. 

    Протестующие, в ходе акции, передали письмо послу. В письме они, в частности, отметили, что дело Роберта Кочаряна является незаконным, и необходимо, чтобы международное сообщество обратило внимание на этот факт. Они также попросили, чтобы посол передал письмо канцлеру Германии.

    Напомним, 18 января суд общей юрисдикции продлил срок ареста экс-президента на два месяца.

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