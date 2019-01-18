Суд продлил арест экс-президента Армении

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Суд общей юрисдикции Еревана cегодня продлил арест бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом после заседания суда сообщил журналистам адвокат Р. Кочаряна - Арам Орбелян.

"Суд решил продлить арест бывшего президента на два месяца. Мы, конечно, считаем, что такой подход противоречит законам нашей страны", - заявил Орбелян.

Ранее судья по делу экс-президента Армении объявил о самоотводе.