Судья по делу экс-президента Армении Кочаряна объявил о самоотводе

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Судья Апелляционного суда Армении по делу арестованного экс-президента Роберта Кочаряна, который находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, объявил о самоотводе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом после заседания суда сообщил журналистам член адвокатской команды экс-главы Армении Арам Орбелян.

"Судья по ходатайству прокурора заявил о самоотводе. Мы оцениваем такой факт как намеренный отказ от свершения правосудия", - отметил Орбелян.

Адвокат также добавил, что следующее заседание по ходатайству об освобождении бывшего президента Роберта Кочаряна под залог отложено на неопределенный срок.

26 июля 2018-го года Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году. Роберт Кочарян в настоящее время находится в тюрьме.