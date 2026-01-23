Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 12:26
    Стокгольмский арбитраж отклонил требования семьи арестованного Карапетяна

    Стокгольмский арбитражный трибунал полностью отклонил требования, заявленные в ходатайстве семьи находящегося под домашним арестом бизнесмена Самвела Карапетян по делу ЗАО "Электрические сети Армении".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении правительства Армении.

    Отмечается, что суд пришел к выводу о необоснованности запрошенных ими обеспечительных мер. "Стокгольмский арбитражный трибунал 24 декабря 2025 года полностью отклонил ходатайство, поданное Liormand Holdings Limited, Самвелом Карапетяном, Этери Карапетян, Саркисом Карапетяном и Кареном Карапетяном", - говорится в сообщении.

    В рамках ходатайства, помимо прочего, от Арбитражного трибунала требовалось подтвердить факт неисполнения Арменией решения чрезвычайного арбитра от 22.07.2025, - восстановить лицензию ЗАО "Элсети" и полномочия членов его органов управления, а также прекратить полномочия назначенного временного управляющего.

    Кроме того, трибуналу предлагалось запретить принудительную продажу, отчуждение либо распоряжение иным способом акциями или иными активами "Элсетей".

    Арбитражный трибунал также постановил, что все расходы, связанные с рассмотрением данного ходатайства, полностью возлагаются на истцов. В правительстве отметили, что Армения приветствует данное решение трибунала, обладающего полномочиями разрешения спора по существу, а не чрезвычайным арбитром.

    Напомним, что 17 ноября 2025 года Комиссия по регулированию общественных услуг Армении лишила "Ташир капитал" лицензии на управление "Электросетями Армении".

    Армения арбитражный суд Самвел Карапетян ЗАО "Электрические сети"
