Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Армении намерены лишить Карапетяна лицензии на управление "Элсетями"

    В регионе
    • 10 ноября, 2025
    • 13:04
    В Армении намерены лишить Карапетяна лицензии на управление Элсетями

    Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении рассмотрит вопрос о прекращении лицензии оператора [им является компания бизнесмена Самвела Карапетяна - "Ташир Капитал"], управляющего ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА). Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба КРОУ. Заседание по этому вопросу состоится 13 ноября. Речь идет о прекращении действия лицензии № 0092 на распределение электрической энергии (мощности) ЭСА. В проекте решения регулятора отмечается, что основанием послужили многочисленные нарушения, зафиксированные в ходе проверок. В документе подчеркивается, что КРОУ не будет приостанавливать полномочия временного управляющего, поскольку не обладает соответствующими полномочиями. Таким образом, ЭСА останется под временным управлением правительства, в котором находятся уже 4 месяца. Решение может быть обжаловано в Комиссии в течение двух месяцев со дня вступления его в силу или в Административном суде Армении в течение 15 дней со дня его получения. Однако подача жалобы не приостанавливает действие решения. Документ вступает в силу со дня его принятия.

    Самвел Карапетян Армения КРОУ "Электросети Армении"
    Karapetyan "Elektrik şəbəkələri"ni idarə etməkdən məhrum edilə bilər

    Последние новости

    13:47
    Фото

    Азербайджанский военнослужащий окончил курс регионального сотрудничества НАТО

    Армия
    13:44

    Апелляционный суд сегодня рассмотрит прошение Саркози об освобождении

    Другие страны
    13:43

    Совершено вооруженное нападение на офис турецкого канала BeIN Sports

    В регионе
    13:38

    Задержан подозреваемый в мошенничестве на 37 тысяч манатов

    Происшествия
    13:21

    Лукашенко: Беларусь готова к открытию границы с Литвой

    В регионе
    13:17

    В Австралийском парламенте создана Межпарламентская группа дружбы с Азербайджаном

    Внешняя политика
    13:16

    Шахин Мустафаев: Азербайджан и Китай углубляют сотрудничество в области цифровой экономики

    Бизнес
    13:11

    Токаев 11-12 ноября совершит госвизит в Россию

    В регионе
    13:04

    В Армении намерены лишить Карапетяна лицензии на управление "Элсетями"

    В регионе
    Лента новостей