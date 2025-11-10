В Армении намерены лишить Карапетяна лицензии на управление "Элсетями"

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении рассмотрит вопрос о прекращении лицензии оператора [им является компания бизнесмена Самвела Карапетяна - "Ташир Капитал"], управляющего ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА). Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба КРОУ. Заседание по этому вопросу состоится 13 ноября. Речь идет о прекращении действия лицензии № 0092 на распределение электрической энергии (мощности) ЭСА. В проекте решения регулятора отмечается, что основанием послужили многочисленные нарушения, зафиксированные в ходе проверок. В документе подчеркивается, что КРОУ не будет приостанавливать полномочия временного управляющего, поскольку не обладает соответствующими полномочиями. Таким образом, ЭСА останется под временным управлением правительства, в котором находятся уже 4 месяца. Решение может быть обжаловано в Комиссии в течение двух месяцев со дня вступления его в силу или в Административном суде Армении в течение 15 дней со дня его получения. Однако подача жалобы не приостанавливает действие решения. Документ вступает в силу со дня его принятия.