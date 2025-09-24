Статорганы СНГ работают над внедрением СНС-2025

Статистические органы СНГ в настоящее время работают над внедрением международного статистического стандарта "Система национальных счетов 2025" (СНС-2025).

Как передает Report, об этом заявил председатель Международного статистического комитета СНГ Константин Лайкам на третьем Международном статистическом форуме СНГ, проходящего в Баку.

"Статистическая комиссия ООН на своей 56-й сессии в марте этого года приняла систему национальных счетов (СНС-2025). Экономический и социальный совет ООН рекомендовал рассматривать эту систему в качестве международного стандарта для составления статистики национальных счетов. В соответствии с этими решениями в мире разворачивается грандиозная работа по внедрению СНС-2025. Статкомитет и страны СНГ также предпринимают значительные усилия в этом направлении. Мы уже начали перевод нового стандарта на русский язык, проводятся совещания специалистов СНГ и учебные онлайн-курсы", - сказал Лайкам.

По его словам, на той же 56-й сессии Статкомиссия ООН одобрила также принципы рекомендаций в отношении переписей населения и живого фонда.

"Также дан старт новому раунду переписей. Население и национальные службы всех стран включились в эту работу. Конференция европейских статистиков уже одобрила рекомендации по проведению переписей раунда 2030. Статкомитет и страны СНГ также участвуют в этой работе, в рамках которой мы приступили, кстати, к разработке динамической модели народонаселения. Важнейшую роль в развитии методологии переписи играет руководящая группа ЕЭК ООН по статистике населения и миграции. Еще одним мировым проектом является глобальная программа международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют", - отметил он.

К. Лайкам также подчеркнул, что в настоящее время реализуется региональный проект развития статистики СНГ, который реализуется Статкомитетом СНГ совместно с национальными статистическими службами стран Содружества.

"Важной целью этого проекта является укрепление статистического сообщества СНГ", - добавил он.

По его словам, органы статистики Азербайджана пользуются заслуженным уважением в международном статистическом сообществе.

"Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиев (к участникам форума - ред.) показывает уровень отношения к официальной статистике", - подчеркнул Лайкам.