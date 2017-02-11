Стамбульский стрелок арестован за убийство 39 человек в ночном клубе

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Абдулгадир Машарипов, напавший в новогоднюю ночь на клуб Reina в стамбульском районе Ортакей, предстал перед судом и был арестован.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Haberturk.

По его данным, Машарипов будет помещен в тюрьму "Силиври" в Стамбуле в связи с выдвинутыми против него обвинениями в "преднамеренном убийстве 39 человек", "членстве в террористической группировке ИГИЛ, "незаконном владении оружием", а также "попытке покушения на конституционный строй". В тюрьме он будет находиться все время, пока будет идти судебный процесс, который в дальнейшем определит окончательную меру пресечения.

Нынешний суд является необходимой формальностью в связи с тем, что следователи завершили допрос обвиняемого и передали материалы судебным органам. До этого момента Машарипов был в статусе задержанного.