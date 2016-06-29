​Стамбульский аэропорт возобновил работу

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле, где вечером 28 июня произошел теракт, по состоянию на 03:00 возобновил работу. Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, прибывший в Стамбул после атаки на аэропорт.

По его словам, осуществляются прием и отправка рейсов.

Ранее турецкие власти сообщали, что аэропорт возобновит работу 29 июня в 20:00.

Отметим, что, по словам Йылдырыма, в результате атаки на аэропорт Стамбула погибли 36 человек, многие получили ранения. Ранее агентство «Associated Press» сообщало о 50 жертвах. В совершении теракта подозревается «Исламское государство».