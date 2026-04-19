    США задержали 23 торговых судна, вышедших из иранских портов

    • 19 апреля, 2026
    • 02:49
    США задержали 23 торговых судна, вышедших из иранских портов

    С начала действия блокады Ормузского пролива Военно-морские силы США задержали 23 торговых судна, вышедших из иранских портов.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центральном командовании США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

    Отмечается, что все эти суда были вынуждены развернуться после получения соответствующих распоряжений американских сил.

    "С момента начала блокады 23 судна подчинились приказам американских сил и вернулись назад", - говорится в заявлении.

    В Пентагоне уточнили, что к настоящему времени американские военнослужащие ни разу не поднимались на борт этих судов.

    Между тем газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что штурмовые подразделения кораблей ВМС США, задействованных в операциях по блокаде в Ормузском проливе, готовятся к высадке на нефтяные танкеры, связанные с Ираном, и, возможно, к их захвату.

    ABŞ hərbçiləri İran limanlarından çıxan 23 ticarət gəmisini saxlayıb

