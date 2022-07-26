США передали Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса

США передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

США передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в посольстве США в Украине.

"Сегодня Соединенные Штаты передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в партнерстве с COVAX. США поддерживают Украину, и этот груз продемонстрировал, что мы непоколебимы в своей приверженности поддержке народа Украины в условиях глобальной пандемии COVID-19 в то время, как Россия ведет свою неспровоцированную войну, углубляя эту и другие кризисы в области здравоохранения и безопасности", - говорится в сообщении.