США передали Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса

США передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.
Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в посольстве США в Украине.
"Сегодня Соединенные Штаты передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в партнерстве с COVAX. США поддерживают Украину, и этот груз продемонстрировал, что мы непоколебимы в своей приверженности поддержке народа Украины в условиях глобальной пандемии COVID-19 в то время, как Россия ведет свою неспровоцированную войну, углубляя эту и другие кризисы в области здравоохранения и безопасности", - говорится в сообщении.