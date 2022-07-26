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США передали Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса

США передали Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса США передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.
В регионе
26 июля 2022 г. 11:27
США передали Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса

США передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в посольстве США в Украине.

"Сегодня Соединенные Штаты передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в партнерстве с COVAX. США поддерживают Украину, и этот груз продемонстрировал, что мы непоколебимы в своей приверженности поддержке народа Украины в условиях глобальной пандемии COVID-19 в то время, как Россия ведет свою неспровоцированную войну, углубляя эту и другие кризисы в области здравоохранения и безопасности", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya koronavirusa qarşı 500 min doza vaksin verib
Версия на английском языке US donates 500,000 doses of coronavirus vaccine to Ukraine

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