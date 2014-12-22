США не комментируют возможный запрос от Турции на экстрадицию Гюлена

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ США не комментируют возможный запрос от Турции на экстрадицию исламского богослова и оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, заявила в понедельник представитель госдепартамента Мари Харф.

"Согласно давно сложившимся политическим установкам госдепартамент никак не комментирует запросы об экстрадиции и не подтверждает и не опровергает возможное наличие запросов", — сказала Харф.

Ранее суд Стамбула постановил выдать ордер на арест Гюлена, проживающего в США. Власти Турции обвиняют его в создании террористической организации.

Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Гюлена в создании "параллельной структуры" во власти с целью свержения турецкого правительства. Именно деятельностью сторонников богослова среди турецких госслужащих Эрдоган объясняет протестные акции в Турции в прошлом году и публикацию компромата на членов правительства.