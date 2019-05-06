​США направляют авианосец и бомбардировщики к берегам Ирана

США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"В ответ на ряд нарастающих тревожных признаков и предупреждений Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу США "Авраам Линкольн" и оперативную группу бомбардировщиков в регионе Центрального командования США (на Ближнем Востоке – ред.), чтобы послать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой", - говорится в распространенном заявлении Болтона.

"Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение... будь то через посредников (Ирана), Корпус стражей исламской революции или регулярные иранские силы", - отмечается в документе.