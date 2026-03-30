США и Израиль нанесли авиаудар по Тебризу

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В регионе
    • 30 марта, 2026
    • 18:34
    Армии США и Израиля нанесли авиаудар по иранскому городу Тебриз.

    Как сообщает Report, об этом со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан передало агентство ISNA.

    Генеральный директор Управления по чрезвычайным ситуациям Восточного Азербайджана Маджид Фарши заявил, что авиаудар был нанесён по нефтехимическому предприятию, объект получил повреждения, однако это не остановило производство бензина:

    "В ходе этих атак были поражены две гражданские точки Тебриза, в том числе диспетчерская башня и взлётно-посадочная полоса аэропорта Тебриза, а также Тебризское нефтехимическое предприятие. К счастью, в результате этих двух атак погибших и раненых нет".

    Он отметил, что после удара на место происшествия немедленно были направлены подразделения безопасности, пожарные, спасательные и оперативные группы, и начаты необходимые меры по управлению чрезвычайной ситуацией.

    "В настоящее время ситуация полностью находится под контролем, пожар локализован, а инженеры тщательно изучают технические аспекты и масштаб причинённого ущерба", - заявил М. Фарши.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Тебризское нефтехимическое предприятие Провинци Восточный Азербайджан
    ABŞ və İsrail ordusu Təbrizə hava zərbəsi endirib

