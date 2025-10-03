США и Армения начали реализацию вашингтонских договоренностей по безопасности

Служба таможенной и пограничной охраны США совместно с пограничными силами Армении подготовит аналитическую методологию в сфере укрепления безопасности границ, уточнив направления, требующие инвестиций.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении посольства США в Армении.

Отмечается, что эти работы будут проведены в рамках договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа между лидерами США, Азербайджана и Армении.

"С 29 сентября по 11 октября команда Службы таможенной и пограничной охраны США будет работать с пограничными силами Армении, проводя оценку возможностей и выявляя направления, требующие улучшения, через процесс "Анализа пробелов/возможностей". Эта аналитическая методология, успешно примененная в других местах, поможет укрепить безопасность границ, уточнив направления, требующие стратегических инвестиций", - сказано в сообщении.