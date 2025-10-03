Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    США и Армения начали реализацию вашингтонских договоренностей по безопасности

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 11:46
    США и Армения начали реализацию вашингтонских договоренностей по безопасности

    Служба таможенной и пограничной охраны США совместно с пограничными силами Армении подготовит аналитическую методологию в сфере укрепления безопасности границ, уточнив направления, требующие инвестиций.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении посольства США в Армении.

    Отмечается, что эти работы будут проведены в рамках договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа между лидерами США, Азербайджана и Армении.

    "С 29 сентября по 11 октября команда Службы таможенной и пограничной охраны США будет работать с пограничными силами Армении, проводя оценку возможностей и выявляя направления, требующие улучшения, через процесс "Анализа пробелов/возможностей". Эта аналитическая методология, успешно примененная в других местах, поможет укрепить безопасность границ, уточнив направления, требующие стратегических инвестиций", - сказано в сообщении.

    США Армения госграница безопасность консультации
    ABŞ və Ermənistan Vaşinqton razılaşmalarının icrasına başlayıb

    Последние новости

    12:02

    Премьер Франции обещает не применять спецпроцедуру для решений в обход парламента

    Другие страны
    11:56
    Фото

    В Брюсселе прошла выставка о минной проблеме Азербайджана

    Внешняя политика
    11:56

    Токаев: Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти

    Энергетика
    11:54

    Министр: Для здоровой конкуренции важно наличие на рынке минимум двух крупных игроков

    Другие
    11:49

    Микаил Джаббаров: Прозрачное регулирование монополий защищает конкурентную среду

    Бизнес
    11:46

    США и Армения начали реализацию вашингтонских договоренностей по безопасности

    В регионе
    11:45

    Микаил Джаббаров: Совмещение функций регулятора и участника рынка создает системные риски

    Бизнес
    11:44

    Ильхам Алиев: Германия является для нас важной страной-партнером

    Внешняя политика
    11:36

    Шахин Махмудзаде: ЦБА внедрит систему надзора за "зеленым камуфляжем" - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    Лента новостей