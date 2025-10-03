İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    ABŞ və Ermənistan Vaşinqton razılaşmalarının icrasına başlayıb

    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 11:54
    ABŞ və Ermənistan Vaşinqton razılaşmalarının icrasına başlayıb

    ABŞ-nin Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi Xidməti Ermənistanın sərhəd qüvvələri ilə birlikdə sərhəd təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi sahəsində investisiya tələb edən istiqamətləri dəqiqləşdirərək, analitik metodologiya hazırlayacaq.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ-nin Ermənistandakı səfirliyinin məlumatında deyilir.

    Qeyd olunub ki, bu işlər avqustun 8-də Vaşinqtonda ABŞ, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində həyata keçiriləcək.

    "ABŞ Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi Xidmətinin komandası 29 sentyabr-11 oktyabr tarixlərində Ermənistan sərhəd qüvvələri ilə birlikdə "Boşluqların/imkanların analizi" prosesi vasitəsilə imkanları qiymətləndirəcək və təkmilləşdirilməsi tələb olunan istiqamətləri müəyyən edəcək. Digər yerlərdə uğurla tətbiq edilmiş bu analitik metodologiya sərhəd təhlükəsizliyini gücləndirməyə kömək edəcək", - məlumatda bildirilib.

    ABŞ Ermənistan Vaşinqton bəyannaməsi
    США и Армения начали реализацию вашингтонских договоренностей по безопасности

