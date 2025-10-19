Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян проведут встречу в рамках визита в Швейцарию.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Симонян в соцсети.

Отмечается, что встреча спикеров парламентов двух стран пройдет 21 октября на полях 151-ой ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве.

Последний раз они встречались в апреле 2025 года в Петербурге.