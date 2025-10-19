Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В регионе
    • 19 октября, 2025
    • 15:07
    Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян проведут встречу в рамках визита в Швейцарию.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Симонян в соцсети.

    Отмечается, что встреча спикеров парламентов двух стран пройдет 21 октября на полях 151-ой ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве.

    Последний раз они встречались в апреле 2025 года в Петербурге.

    Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrləri Cenevrədə görüşəcəklər
    Azerbaijan, Armenia parliamentary speakers to meet in Switzerland

