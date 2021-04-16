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Спикер Сената Казахстана предложил утвердить взаимное признание паспортов вакцинации в СНГ

Спикер Сената Казахстана предложил утвердить взаимное признание паспортов вакцинации в СНГ Маулен Ашимбаев отметил, что это облегчило бы процедуру пересечения границ
В регионе
16 апреля 2021 г. 15:30
Спикер Сената Казахстана предложил утвердить взаимное признание паспортов вакцинации в СНГ

Председатель Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ предложил рассмотреть вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса между странами Содружества. Как передает Report , об этом сообщает ТАСС.

"Считаю целесообразным нам всем на пространстве СНГ рассмотреть вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации в наших государствах, их интеграции с международными системами. Это облегчило бы процедуру пересечения границ для наших граждан в предстоящий период. В то же время убежден, что вакцинные паспорта не должны ограничивать права человека, в том числе право на передвижение", - сказал Ашимбаев.

Он отметил, что вопрос о паспортах вакцинации от коронавируса активно обсуждается во многих странах. "У нас, как и в других странах, активно проходит процесс вакцинации населения. Мы внедрили электронный паспорт вакцинации. Этот документ можно продемонстрировать по месту требования и открыть доступ в общественные места с помощью QR-кода. Кроме того, в нашей стране разработана платформа по отслеживанию ПЦР-тестирования", - добавил спикер Сената. По его словам, Казахстан заинтересован в обмене опытом с другими странами по этой актуальной теме.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanlı parlamentari peyvənd pasportlarının MDB-də qarşılıqlı tanınmasını təklif edib

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