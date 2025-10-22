Спикер парламента Армении назвал Первопрестольный Эчмиадзин незаконной структурой

Гарегин II не имеет права совершать литургии от имени Армянской апостольской церкви, поскольку нарушил обет.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Кто такой Католикос? Я такого человека не знаю. Этот человек нарушил обет. Он не имеет права совершать литургии от имени Армянской апостольской церкви. Это незаконная структура. Ктридж Нерсисян (Гарегин II) должен понимать, что, как он говорит, "наступают на наши дома", и не доводить дело до крайностей… Он все равно уйдет", - отметил спикер.

Он отметил, что не будет участвовать в литургии в монастыре Ованнаванк, на которой будет присутствовать премьер страны Никол Пашинян и которую будет вести лишенный сана иерей Арам Асатрян.