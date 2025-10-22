Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Спикер парламента Армении назвал Первопрестольный Эчмиадзин незаконной структурой

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 16:20
    Спикер парламента Армении назвал Первопрестольный Эчмиадзин незаконной структурой

    Гарегин II не имеет права совершать литургии от имени Армянской апостольской церкви, поскольку нарушил обет.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

    "Кто такой Католикос? Я такого человека не знаю. Этот человек нарушил обет. Он не имеет права совершать литургии от имени Армянской апостольской церкви. Это незаконная структура. Ктридж Нерсисян (Гарегин II) должен понимать, что, как он говорит, "наступают на наши дома", и не доводить дело до крайностей… Он все равно уйдет", - отметил спикер.

    Он отметил, что не будет участвовать в литургии в монастыре Ованнаванк, на которой будет присутствовать премьер страны Никол Пашинян и которую будет вести лишенный сана иерей Арам Асатрян.

    Ален Симонян Армения Гарегин II ААЦ
    Ermənistan parlamentinin spikeri Eçmiədzini qanunsuz qurum adlandırıb

    Последние новости

    17:17

    Международные путешественники посетили арт галерею в Лачыне

    Карабах
    17:17

    Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государства

    В регионе
    17:16
    Фото

    "Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем году

    Kультурная политика
    17:09

    Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактников

    В регионе
    17:03

    Международные путешественники посетили Лачын

    Карабах
    17:00
    Фото

    Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГ

    Внутренняя политика
    16:51

    Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора Газа

    Другие страны
    16:51

    В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налога

    Финансы
    16:49
    Фото

    В Ватикане представлен триптих "Небесные религии"

    Внешняя политика
    Лента новостей