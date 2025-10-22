İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Ermənistan parlamentinin spikeri Eçmiədzini qanunsuz qurum adlandırıb

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 16:36
    Ermənistan parlamentinin spikeri Eçmiədzini qanunsuz qurum adlandırıb
    Alen Simonyan

    II Qaregin Erməni Apostol Kilsəsi adından liturgiya keçirmək hüququna malik deyil, çünki andını pozub.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən məlumatına görə, bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan jurnalistlərə bildirib.

    "Katolikos kimdir? Mən belə bir adamı tanımıram. Bu adam andını pozub. O, Erməni Apostol Kilsəsi adından liturgiya keçirmək hüququna malik deyil. Bu qanunsuz qurumdur", - spiker qeyd edib.

    O bildirib ki, ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyanın iştirak edəcəyi və rütbəsi əlindən alınmış keşiş Aram Asatryanın aparacağı Ovannavank monastırındakı liturgiyada iştirak etməyəcəyini bildirib.

    Спикер парламента Армении назвал Первопрестольный Эчмиадзин незаконной структурой

