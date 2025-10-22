Ermənistan parlamentinin spikeri Eçmiədzini qanunsuz qurum adlandırıb
Region
- 22 oktyabr, 2025
- 16:36
II Qaregin Erməni Apostol Kilsəsi adından liturgiya keçirmək hüququna malik deyil, çünki andını pozub.
"Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən məlumatına görə, bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan jurnalistlərə bildirib.
"Katolikos kimdir? Mən belə bir adamı tanımıram. Bu adam andını pozub. O, Erməni Apostol Kilsəsi adından liturgiya keçirmək hüququna malik deyil. Bu qanunsuz qurumdur", - spiker qeyd edib.
O bildirib ki, ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyanın iştirak edəcəyi və rütbəsi əlindən alınmış keşiş Aram Asatryanın aparacağı Ovannavank monastırındakı liturgiyada iştirak etməyəcəyini bildirib.
