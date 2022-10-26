Спикер парламента Армении: Маргарита Симонян и ее муж - агенты

Маргарита Симонян и ее муж, а также агенты и манкурты разных стран с армянской фамилией должны уважительно относиться к Армении.

Маргарита Симонян и ее муж, а также агенты и манкурты разных стран с армянской фамилией должны уважительно относиться к Армении.

Как передает Report со ссылкой на Aysor, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Армения не может быть безразлична к любому лицу, проявившему неуважительное отношение к суверенной территории Республики Армения", - сказал он журналистам, при этом отметив, что не располагает информацией относительно того, что Маргарите Симонян запретили въезд в Армению.

Отметим, что Маргарита Симонян и депутат Госдумы РФ Константин Затулин объявлены персонами нон-грата в Армении. После завершения II Карабахской войны Симонян в Telegram-канале написала оскорбительные слова в адрес премьера Никола Пашиняна.