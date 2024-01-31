Спикер парламента Армении и глава нижней палаты Чехии обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Спикер парламента Армении Ален Симонян и председатель Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова обсудили вопрос нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Спикер парламента Армении Ален Симонян и председатель Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова обсудили вопрос нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам Симонян.

"Мы обсуждали в основном региональные вопросы, а также вопрос нормализации отношений с Азербайджаном, обсудили также вопросы, касающиеся развития отношений между Арменией и Чехией, торгового оборота, а также сотрудничества на различных платформах", - отметил он.

Председатель Палаты депутатов парламента Чехии заявила о том, что обсужден вопрос развития экономических отношений между двумя странами.