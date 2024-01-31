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Спикер парламента Армении и глава нижней палаты Чехии обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Спикер парламента Армении и глава нижней палаты Чехии обсудили нормализацию между Баку и Ереваном Спикер парламента Армении Ален Симонян и председатель Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова обсудили вопрос нормализации отношений между Ереваном и Баку.
В регионе
31 января 2024 г. 13:03
Спикер парламента Армении и глава нижней палаты Чехии обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Спикер парламента Армении Ален Симонян и председатель Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова обсудили вопрос нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам Симонян.

"Мы обсуждали в основном региональные вопросы, а также вопрос нормализации отношений с Азербайджаном, обсудили также вопросы, касающиеся развития отношений между Арменией и Чехией, торгового оборота, а также сотрудничества на различных платформах", - отметил он.

Председатель Палаты депутатов парламента Чехии заявила о том, что обсужден вопрос развития экономических отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке Alen Simonyan discusses normalization between Baku and Yerevan with his Czech counterpart
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan çexiyalı həmkarı ilə Bakı və İrəvan arasında normallaşmanı müzakirə edib

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