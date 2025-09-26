Спикер НС: Армения не может тягаться с Азербайджаном по военным расходам
В регионе
- 26 сентября, 2025
- 14:43
Армения не может тягаться по уровню военных расходов с Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер Национального собрания (НС) Армении Ален Симонян заявил журналистам.
Комментируя решение властей Армении сократить оборонные расходы в госбюджете на 2026 год, он отметил, что это не следует связывать с Азербайджаном или изменившимися реалиями на Южном Кавказе.
Симонян добавил, что главным приоритетом для правительства сегодня является рациональное использование финансовых ресурсов.
Отметим, что Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16% - до 560 млрд драмов (около $1,46 млрд).
