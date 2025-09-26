Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Спикер НС: Армения не может тягаться с Азербайджаном по военным расходам

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 14:43
    Спикер НС: Армения не может тягаться с Азербайджаном по военным расходам

    Армения не может тягаться по уровню военных расходов с Азербайджаном и Турцией.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер Национального собрания (НС) Армении Ален Симонян заявил журналистам.

    Комментируя решение властей Армении сократить оборонные расходы в госбюджете на 2026 год, он отметил, что это не следует связывать с Азербайджаном или изменившимися реалиями на Южном Кавказе.

    Симонян добавил, что главным приоритетом для правительства сегодня является рациональное использование финансовых ресурсов.

    Отметим, что Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16% - до 560 млрд драмов (около $1,46 млрд).

