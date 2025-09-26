İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Alen Simonyan: Ermənistan hərbi xərclərdə Azərbaycanla rəqabət apara bilməz

    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 14:51
    Alen Simonyan: Ermənistan hərbi xərclərdə Azərbaycanla rəqabət apara bilməz

    Ermənistan hərbi xərclərin səviyyəsinə görə Azərbaycan və Türkiyə ilə rəqabət apara bilməz.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə parlamentinin sədri Alen Simonyan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Ermənistan hökumətinin 2026-cı il dövlət büdcəsində müdafiə xərclərini azaltmaq qərarını şərh edən parlament sədri qeyd edib ki, bunu Azərbaycanla və ya Cənubi Qafqazda dəyişən reallıqlarla əlaqələndirmək lazım deyil.

    A.Simonyan əlavə edib ki, bu gün hökumət üçün əsas prioritet maliyyə resurslarından səmərəli istifadədir.

    Qeyd edək ki, Ermənistan 2026-cı ildə müdafiə xərclərini təxminən 16 % - 560 milyard drama (təxminən 1,46 milyard dollar) qədər azaldacaq.

    Ermənistan dövlət büdcəsi hərbi xərclər
    Спикер НС: Армения не может тягаться с Азербайджаном по военным расходам

    Son xəbərlər

    16:17

    Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi beynəlxalq qurumun Baş Assambleyasında iştirak edir

    Fərdi
    16:15

    Azərbaycan Harvard Universitetinin ekspertləri ilə dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    16:03

    Ermənistanda Parakar icmasının başçısının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Region
    15:55

    "Liverpul" həlak olan futbolçusunun almalı olduğu məbləği ailəsinə ödəyib

    Futbol
    15:50

    Naxçıvanda əhalidən istifadə etmədiyi suya görə pul yığılıb

    Maliyyə
    15:49

    İran ölkədə 4 kiçik AES-in inşasına dair Rusiya ilə 25 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Region
    15:49
    Foto

    Pakistanda "27 Sentyabr - Anım Günü: Şanlı Qəhrəmanlıq" mövzusunda konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    15:48
    Foto

    Ağdamda əməyin mühafizəsi sahəsində görülən işlər təqdim olunub

    Sosial müdafiə
    15:43

    Niderlandda Rusiyanın xeyrinə casusluqla şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti