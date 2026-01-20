Спецслужба: Армения вряд ли в 2026 году разморозит членство в ОДКБ
- 20 января, 2026
- 12:28
Служба внешней разведки Армении считает, что отношения Еревана и ОДКБ в 2026 году не претерпят изменений.
Как сообщает Report, об этом говорится в докладе, опубликованной Службой во вторник.
"Размораживание членства Армении в ОДКБ, по всей вероятности, не произойдет", - говорится в документе.
Служба также оценила отношения с Азербайджаном.
По ее оценке, в результате договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа 2025 года, военная эскалация между Арменией и Азербайджаном в 2026 году считается маловероятной, тогда как вероятность институционализации мира возросла.
В Службе считают, что в 2026 году наиболее вероятный прогресс в отношениях между Ереваном и Баку будет зафиксирован в вопросах демаркации границы и процесса демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, двусторонних торгово-экономических инициативах, диалоге между обществами, гуманитарных и других вопросах.
В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван считает себя вне ОДКБ, точка невозврата в организацию пройдена.