Спецслужба: Армения вряд ли в 2026 году разморозит членство в ОДКБ

Служба внешней разведки Армении считает, что отношения Еревана и ОДКБ в 2026 году не претерпят изменений.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе, опубликованной Службой во вторник.

"Размораживание членства Армении в ОДКБ, по всей вероятности, не произойдет", - говорится в документе.

Служба также оценила отношения с Азербайджаном.

По ее оценке, в результате договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа 2025 года, военная эскалация между Арменией и Азербайджаном в 2026 году считается маловероятной, тогда как вероятность институционализации мира возросла.

В Службе считают, что в 2026 году наиболее вероятный прогресс в отношениях между Ереваном и Баку будет зафиксирован в вопросах демаркации границы и процесса демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, двусторонних торгово-экономических инициативах, диалоге между обществами, гуманитарных и других вопросах.

В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван считает себя вне ОДКБ, точка невозврата в организацию пройдена.