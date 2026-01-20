İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Xarici kəşfiyyat: Bu il İrəvan-Bakı münasibətlərində sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı irəliləyiş ola bilər

    Region
    • 20 yanvar, 2026
    • 12:35
    Xarici kəşfiyyat: Bu il İrəvan-Bakı münasibətlərində sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı irəliləyiş ola bilər

    Ermənistanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti hesab edir ki, İrəvanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) ilə münasibətləri 2026-cı ildə dəyişməyəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə qurumun dərc etdiyi hesabatda bildirilib.

    "Ermənistanın KTMT-də üzvlüyünün dondurulmasının ləğvi, böyük ehtimalla, baş verməyəcək", - sənəddə qeyd olunub.

    Bundan əlavə, Xarici Kəşfiyyat Xidməti həmçinin Azərbaycanla münasibətləri də qiymətləndirib.

    Onun qiymətləndirməsinə görə, ötən ilin avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmalar nəticəsində Ermənistan və Azərbaycan arasında 2026-cı ildə hərbi eskalasiya ehtimalı aşağı hesab olunur, sülhün institusionallaşması ehtimalı isə artıb.

    Bildirilib ki, 2026-cı ildə İrəvan və Bakı arasında münasibətlərdə ən çox ehtimal olunan irəliləyiş sərhəd demarkasiyası məsələlərində və iki ölkə arasında sərhədlərin demarkasiyası prosesində, ikitərəfli ticari-iqtisadi təşəbbüslərdə, cəmiyyətlər arasında dialoqda, humanitar və digər məsələlərdə qeydə alınacaq.

    2024-cü ilin dekabr ayında Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib ki, İrəvan özünü KTMT-dən kənarda hesab edir, təşkilata qayıtmaq nöqtəsi keçilib.

    Ermənistan KTMT
    Спецслужба: Армения вряд ли в 2026 году разморозит членство в ОДКБ

    Son xəbərlər

    12:57

    Xarici Kəşfiyyat Xidməti: TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsi Ermənistan üçün geniş imkanlar açacaq

    Region
    12:56

    Astanada 20 Yanvar faciəsinin şəhidləri anılıb

    Daxili siyasət
    12:55

    Azərbaycanda qarlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:47

    Qazaxıstanda yeni parlament "Kurultay" adlandırıla bilər

    Region
    12:40
    Foto

    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Berlində yad edilib

    Daxili siyasət
    12:39

    "İnter" 18 yaşlı futbolçunu heyətinə qatır

    Futbol
    12:39

    Günay Əfəndiyeva: 20 Yanvarda totalitar rejim Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında aciz qaldı

    Daxili siyasət
    12:39
    Foto

    "SOCAR Karbamid" Dünya İqtisadi Forumunun "Qlobal mayak" şəbəkəsinə üzv qəbul edilib

    Energetika
    12:35

    Xarici kəşfiyyat: Bu il İrəvan-Bakı münasibətlərində sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı irəliləyiş ola bilər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti