Спецпредставитель Трампа: Война между Турцией и Израилем исключена
В регионе
- 01 ноября, 2025
- 22:00
Турция и Израиль не будут воевать друг с другом.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, такую надежду выразил посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак в ходе выступления на форуме Международного института стратегических исследований в столице Бахрейна Манаме.
"Я думаю, этого не произойдет", - ответил он на соответствующий вопрос.
Дипломат также сказал, что без помощи Турции перемирия в Газе не удалось бы достичь: "Президент США Дональд Трамп несколько раз поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана (за вклад в мирное урегулирование между ХАМАС и Израилем - ред.)".
Спецпредставитель Трампа: Война между Турцией и Израилем исключена
