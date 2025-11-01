Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Спецпредставитель Трампа: Война между Турцией и Израилем исключена

    В регионе
    01 ноября, 2025
    22:00
    Спецпредставитель Трампа: Война между Турцией и Израилем исключена

    Турция и Израиль не будут воевать друг с другом.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, такую надежду выразил посол США в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак в ходе выступления на форуме Международного института стратегических исследований в столице Бахрейна Манаме.

    "Я думаю, этого не произойдет", - ответил он на соответствующий вопрос.

    Дипломат также сказал, что без помощи Турции перемирия в Газе не удалось бы достичь: "Президент США Дональд Трамп несколько раз поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана (за вклад в мирное урегулирование между ХАМАС и Израилем - ред.)".

