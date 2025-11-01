İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Trampın nümayəndəsi: Türkiyə ilə İsrail arasında müharibə olmayacaq

    Region
    • 01 noyabr, 2025
    • 21:48
    Türkiyə ilə İsrail arasında müharibə olmayacaq.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Türkiyədəki səfiri və Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barrak Bəhreynin paytaxtı Manamada təşkil olunan Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun forumunda çıxışında deyib.

    "Məncə, bu, olmayacaq", - o bildirib.

    Diplomat, həmçinin söyləyib ki, Türkiyə olmasa idi Qəzzada atəşkəs əldə olunmazdı: "ABŞ Prezidenti Donald Tramp türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana dörd dəfə təşəkkür edib".

    Türkiyə İsrail
    Спецпредставитель Трампа: Война между Турцией и Израилем исключена

