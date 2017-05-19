Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу едет в Тбилиси, чтобы разъяснить МИД Грузии свое высказывание

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Герберт Залбер сегодня приедет в Тбилиси, где ждут его разъяснений по поводу высказывания в Цхинвали.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Грузии в ЕС Наталия Сабанадзе в эфире телекомпании Rustavi2.

Ранее Г.Зальбер в ходе визита в Цхинвали поздравил Анатолия Бибилова с победой на так называемых президентских выборах в Южной Осетии. После этого он посетил другую неподконтрольную властям Грузии территорию - Абхазию, где осмотрел пункты пропуска на административной границе с остальной частью Грузии.

"У него будут встречи в министерстве иностранных дел. Это хороший момент для того, чтобы он сам сделал разъяснения по этому вопросу", - сказала Сабанадзе. При этом она подчеркнула, что Евросоюз не признает т.н. выборы, проведенные в Цхинвальском регионе, и твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

"Это не было заявлением. Это, конечно, является его (Зальбера – ред.) личной репликой. Этот эпизод является достаточно неприятным. Разумеется, для нас это было возмутительным. Нашу обеспокоенность мы донесли до Евросоюза посредством всех дипломатических каналов. Их реакцией было то, что они еще раз подчеркнули, что это не является позицией Евросоюза, и спонтанная реплика господина Залбера не соответствует их позиции", - сказала Сабанадзе.

Напомним, ранее МИД Грузии выразил возмущение заявлением спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу. За разъяснениями в МИД Грузии 17 мая вызвали руководителя представительства Евросоюза в Грузии Яноша Хермана.