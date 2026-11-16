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    В Азербайджане впервые пройдет Выставка талантов

    Социальная защита
    • 16 ноября, 2026
    • 11:56
    В Азербайджане впервые пройдет Выставка талантов

    В Азербайджане в этом году впервые будет организована Выставка талантов.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель правления Государственного агентства занятости Хасиль Аббасов в рамках Национального форума занятости.

    По его словам, с 16 по 19 ноября в стране пройдет Неделя занятости: "В течение этой недели также состоятся Национальный форум занятости и Выставка занятости".

    Аббасов отметил, что Национальный форум занятости будет посвящен вопросам цифровизации, развитию новых профессий, устойчивой занятости, влиянию искусственного интеллекта на рынок труда, а также осознанному выбору профессии и карьеры.

    "При участии местных и зарубежных экспертов, высших учебных заведений, работодателей, представителей бизнес-структур и молодежи мы постараемся найти ответы на современные вызовы, которые сегодня стоят на повестке дня и формируют новые тенденции, а также всесторонне обсудить как рынок труда будущего, так и будущее рынка труда. 18 ноября состоится Саммит профессий будущего, а 19 ноября мероприятия продолжатся Форумом сотрудничества между государством и бизнесом".

    Государственное агентство занятости Рынок труда
    Bu il Azərbaycanda ilk dəfə İstedadlar Sərgisi keçiriləcək
    Azerbaijan to hold its first-ever talent exhibition this year
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