İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Bu il Azərbaycanda ilk dəfə İstedadlar Sərgisi keçiriləcək

    Sosial müdafiə
    • 16 noyabr, 2026
    • 11:27
    Bu il Azərbaycanda ilk dəfə İstedadlar Sərgisi keçiriləcək

    Bu il Azərbaycanda ilk dəfə İstedadlar Sərgisi təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Məşğulluq Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Hasil Abbasov "Milli Məşğulluq Forumu" çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, ölkədə noyabrın 16-dan 19-dək Məşğulluq Həftəsi keçirilir: "Milli Məşğulluq Forumu və məşğulluq sərgisi də bu həftə ərzində baş tutacaq".

    H.Abbasov qeyd edib ki, Milli Məşğulluq Forumunun əsas məqsədi rəqəmsallaşma, innovativ peşələr, dayanıqlı məşğulluq, süni intellektin əmək bazarına təsiri, eyni zamanda, peşə seçimi və karyerada düzgün yanaşma kimi sahələri əhatə etməkdir:

    "Biz yerli və xarici ekspertlərin, ali təhsil müəssisələrinin, işəgötürənlərin, digər biznes subyektlərinin və gənclərin iştirakı ilə çalışacağıq ki, gündəmdə olan, trendə çevrilən müasir çağırışlara cavab tapaq, həm gələcəyin əmək bazarına, həm də əmək bazarının gələcəyinə düzgün şəkildə işıq tutaq. Noyabrın 18-də Gələcəyin Peşələri Sammiti keçiriləcək, noyabrın 19-da isə Dövlət-Biznes Əməkdaşlıq Forumu ilə tədbirlərə davam edəcəyik".

    Dövlət Məşğulluq Agentliyi Əmək və məşğulluq Hasil Abbasov
    В Азербайджане впервые пройдет Выставка талантов
    Azerbaijan to hold its first-ever talent exhibition this year
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:11
    Kaya Kallas: Avropa İttifaqı Rusiyadan güzəştlər əldə etməyə çalışmalıdır
    Digər ölkələr
    13:10
    "Birbank" hərbçilər üçün nağd kreditdə 5 %-dək güzəşt təqdim edir
    Maliyyə
    13:03
    ABB ölkəmizdə insan kapitalını araşdırıb
    Maliyyə
    12:57
    Rumıniya Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanla Qara dəniz regionunda təhlükəsizlik danışıqlarını planlaşdırır
    Xarici siyasət
    12:55
    Azərbaycanda dövlət borcu strategiyasının yenilənməsi təklif olunur
    Maliyyə
    12:54
    Dövlət proqramlarının maliyyə məlumatlarının büdcə sənədlərində əks olunması təklif edilir
    Maliyyə
    12:54
    Foto
    Bakıda müasir əmək bazarı və məşğulluğa həsr olunan panel sessiya keçirilib
    Sosial müdafiə
    12:54
    Aİ "Wildberries"in təsisçisi daxil olmaqla, Rusiyanın 137 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiyalar tətbiq edəcək
    Digər ölkələr
    12:54
    Hesablama Palatası: Cari xərclərin artım tempinə məhdudiyyət qoyulmalıdır
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti