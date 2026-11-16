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    В Азербайджане задержан водитель с поддельными номерами и следами наркотиков в крови

    Происшествия
    • 16 ноября, 2026
    • 11:58
    В Азербайджане задержан водитель с поддельными номерами и следами наркотиков в крови

    В Азербайджане задержан водитель, подделавший государственный регистрационный знак и управляющий автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

    Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции, автомобиль марки "Chevrolet", которым управлял житель города Ширван И.Гасанов, был остановлен на стационарном посту, расположенном на трассе Гаджигабул-Горадиз, в связи с наличием задолженности по штрафам.

    В процессе проверки выяснилось, что И.Гасанов, право которого на управление транспортным средством было ограничено, подделал государственные регистрационные знаки автомобиля.

    Подозрения сотрудников полиции вызвало неадекватное поведение водителя, в связи с чем ему было назначено прохождение медицинского освидетельствования. По итогам обследования подтвердилось, что водитель находился под воздействием наркотических веществ, что он сам впоследствии признал.

    Материалы, собранные по данному факту, были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, а И.Гасанов подвергнут административному аресту.

    Главное управление дорожной полиции в очередной раз призывает лиц, садящихся за руль в состоянии наркотического опьянения и создающих угрозу жизни остальных участников дорожного движения, отказаться от противоправных действий. Ведомство предупреждает, что в отношении подобных нарушений будут предприняты ещё более жесткие меры.

    Наркотические вещества Правила дорожного движения Дорожная полиция Азербайджана
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