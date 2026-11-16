В Азербайджане задержан водитель с поддельными номерами и следами наркотиков в крови

В Азербайджане задержан водитель, подделавший государственный регистрационный знак и управляющий автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции, автомобиль марки "Chevrolet", которым управлял житель города Ширван И.Гасанов, был остановлен на стационарном посту, расположенном на трассе Гаджигабул-Горадиз, в связи с наличием задолженности по штрафам.

В процессе проверки выяснилось, что И.Гасанов, право которого на управление транспортным средством было ограничено, подделал государственные регистрационные знаки автомобиля.

Подозрения сотрудников полиции вызвало неадекватное поведение водителя, в связи с чем ему было назначено прохождение медицинского освидетельствования. По итогам обследования подтвердилось, что водитель находился под воздействием наркотических веществ, что он сам впоследствии признал.

Материалы, собранные по данному факту, были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, а И.Гасанов подвергнут административному аресту.

Главное управление дорожной полиции в очередной раз призывает лиц, садящихся за руль в состоянии наркотического опьянения и создающих угрозу жизни остальных участников дорожного движения, отказаться от противоправных действий. Ведомство предупреждает, что в отношении подобных нарушений будут предприняты ещё более жесткие меры.