Общественные объединения и фонды в Азербайджане можно будет создавать только одного вида
Милли Меджлис
- 16 ноября, 2026
- 11:57
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В Азербайджане общественные объединения и фонды можно будет создавать только в рамках одной организационно-правовой формы.
Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)".
Документ разработан для регулирования ряда вопросов деятельности НПО, в том числе уточнения видов общественных объединений и фондов. В нем предлагается определить формы их создания, а также четко закрепить основания для приостановления и ликвидации деятельности неправительственных организаций.
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