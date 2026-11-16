Общественные объединения и фонды в Азербайджане можно будет создавать только одного вида

В Азербайджане общественные объединения и фонды можно будет создавать только в рамках одной организационно-правовой формы.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)".

Документ разработан для регулирования ряда вопросов деятельности НПО, в том числе уточнения видов общественных объединений и фондов. В нем предлагается определить формы их создания, а также четко закрепить основания для приостановления и ликвидации деятельности неправительственных организаций.