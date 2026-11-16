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    Общественные объединения и фонды в Азербайджане можно будет создавать только одного вида

    Милли Меджлис
    • 16 ноября, 2026
    • 11:57
    Общественные объединения и фонды в Азербайджане можно будет создавать только одного вида

    В Азербайджане общественные объединения и фонды можно будет создавать только в рамках одной организационно-правовой формы.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)".

    Документ разработан для регулирования ряда вопросов деятельности НПО, в том числе уточнения видов общественных объединений и фондов. В нем предлагается определить формы их создания, а также четко закрепить основания для приостановления и ликвидации деятельности неправительственных организаций.

    Неправительственные организации (НПО)
    İctimai birlik və fondu yalnız bir növdə yaratmaq mümkün olacaq
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