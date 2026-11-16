İctimai birlik və fondu yalnız bir növdə yaratmaq mümkün olacaq
Milli Məclis
- 16 noyabr, 2026
- 11:42
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Azərbaycanda ictimai birlik və fondu yalnız bir növdə yaratmaq mümkün olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu, "Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Qanun layihəsi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə dair bır sıra məsələlərin tənzimlənməsi, o cümlədən ictimai birliklərin və fondların növlərinin dəqiq müəyyən edilməsi məqsədilə hazırlanıb. Layihədə ictimai birliklərin və fondların hansı növlər üzrə yaradıla bilməsi əks olunur, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin dayandırılması və ləğv edilməsi hallarının dəqiq təsbit edilməsi təklif olunur.
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