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    İctimai birlik və fondu yalnız bir növdə yaratmaq mümkün olacaq

    Milli Məclis
    • 16 noyabr, 2026
    • 11:42
    İctimai birlik və fondu yalnız bir növdə yaratmaq mümkün olacaq

    Azərbaycanda ictimai birlik və fondu yalnız bir növdə yaratmaq mümkün olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Qanun layihəsi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə dair bır sıra məsələlərin tənzimlənməsi, o cümlədən ictimai birliklərin və fondların növlərinin dəqiq müəyyən edilməsi məqsədilə hazırlanıb. Layihədə ictimai birliklərin və fondların hansı növlər üzrə yaradıla bilməsi əks olunur, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin dayandırılması və ləğv edilməsi hallarının dəqiq təsbit edilməsi təklif olunur.

    Milli Məclis Qanun layihəsi Qeyri-Hökumət Təşkilatları (QHT) İctimai fond və birliklər
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