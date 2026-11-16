Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призовет к перезагрузке отношений с Европой в преддверии саммита Великобритания-ЕС, который пройдет в Брюсселе (Бельгия).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

Отмечается, что в своей речи по вопросам внешней политики сегодня вечером он заявит о том, что "Brexit не сработал", поскольку создал барьеры для бизнеса и нанес ущерб экономическому потенциалу.

В своей речи Бернем также обозначит три критерия для любого будущего соглашения: оно должно соответствовать предвыборной программе правительства, улучшать первоначальное соглашение по Brexit и обеспечивать ощутимые улучшения в повседневной жизни людей.

Пункты контроля на границе между Евросоюзом (ЕС) и Великобританией, построенные после выхода страны из сообщества (Brexit), могут быть устранены из-за возможного пересмотра отношений между Брюсселем и Лондоном.

Издание The Financial Times пишет, что на этой неделе в ходе саммита Великобритания-ЕС могут окончательно утвердить соглашение об отмене пограничных проверок импортируемой продукции. Из-за возможного пересмотра отношений пункты контроля на границе между Евросоюзом и Великобританией, построенные после выхода страны из сообщества (Brexit), могут быть устранены.

По данным Би-Би-Си, в рамках саммита Бернем намерен подписать новые соглашения с ЕС по вопросам продовольствия, энергетики и молодежной мобильности.