Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Бернем изложит условия для будущего соглашения между Великобританией и ЕС

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 11:49
    Бернем изложит условия для будущего соглашения между Великобританией и ЕС

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призовет к перезагрузке отношений с Европой в преддверии саммита Великобритания-ЕС, который пройдет в Брюсселе (Бельгия).

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

    Отмечается, что в своей речи по вопросам внешней политики сегодня вечером он заявит о том, что "Brexit не сработал", поскольку создал барьеры для бизнеса и нанес ущерб экономическому потенциалу.

    В своей речи Бернем также обозначит три критерия для любого будущего соглашения: оно должно соответствовать предвыборной программе правительства, улучшать первоначальное соглашение по Brexit и обеспечивать ощутимые улучшения в повседневной жизни людей.

    Пункты контроля на границе между Евросоюзом (ЕС) и Великобританией, построенные после выхода страны из сообщества (Brexit), могут быть устранены из-за возможного пересмотра отношений между Брюсселем и Лондоном.

    Издание The Financial Times пишет, что на этой неделе в ходе саммита Великобритания-ЕС могут окончательно утвердить соглашение об отмене пограничных проверок импортируемой продукции. Из-за возможного пересмотра отношений пункты контроля на границе между Евросоюзом и Великобританией, построенные после выхода страны из сообщества (Brexit), могут быть устранены.

    По данным Би-Би-Си, в рамках саммита Бернем намерен подписать новые соглашения с ЕС по вопросам продовольствия, энергетики и молодежной мобильности.

    Энди Бернем Brexit Великобритания Европейский союз (ЕС)
    Bernem "Brexit"in ölkə iqtisadiyyatına ziyan vurduğunu bəyan edəcək
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